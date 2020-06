Buongiorno dalla Borsa 10 giugno 2020 - [video]

Dow Jones

Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,09%; al contrario, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 9.967,17 punti. Chiude sulla parità Tokyo, che propone sul finale un +0,15% e archivia gli scambi a 23.124,9 punti. Shenzhen allunga timidamente il passo dello 0,61% e chiude a 11.284,2 punti.La Borsa milanese, che mostrano buoni guadagni. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,96%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,53%; buona performance per, che cresce dello 0,92%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,72% sul precedente. Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,87%., pari a -20,1%.con valore pari a 2,4%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi al Consumo e delle Scorte di Petrolio.