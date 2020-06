Buongiorno dalla Borsa 12 giugno 2020 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

chimico

SOL

A New York, forte calo del(-6,9%), che ha toccato 25.128,17 punti; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 9.588,48 punti, in forte calo del 5,01%. Ribasso per Tokyo, in flessione dello 0,75%, termina le contrattazioni a 22.305,5 punti. Si è mossa in territorio negativo Shenzhen, in ribasso dello 0,81%, archiviando la giornata a 11.243,6 punti., che fanno un passo indietro. Soffre, che evidenzia una perdita dello 0,84%; si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,30%; preda dei venditori, con un decremento dello 0,87%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,86%. Ribasso per, che presenta una flessione dell'1,90%. Annunciati i Prezzi al Consumo, pari a -0,9%, e, dove il valore è 0,3%.Si attende dall'Unione Europea la diffusione della Produzione industriale, previsto stamattina. Ancora questo pomeriggio è in programma il dato sulla Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan degli Stati Uniti.