Buongiorno dalla Borsa 15 giugno 2020 - [video]

Sessione euforica per Wall Street, con ilche mostra in chiusura un balzo dell'1,90%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 9.663,77 punti. Affonda sul mercato Tokyo, che esibisce un -3,47% e chiude la seduta a 21.530,9 punti. Giornata fiacca per Shenzhen, che porta a casa un modesto +0,07%, terminando le negoziazioni a 11.251,7 punti.. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Crolla, con una flessione del 2,55%; pessima performance per, che registra un ribasso del 2,24%; vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,55%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -3,64%. Aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 3,77%.Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base mensile che per quella annuale. Domani saranno diffusi il dato sull'Indice ZEW dalla Germania, e il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione dal Regno Unito.