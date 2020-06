Buongiorno dalla Borsa 16 giugno 2020 - [video]

Dow Jones

Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 25.763,16 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 9.776,89 punti. Ottima performance per Tokyo (+4,88%), che archivia la giornata a 22.582,2 punti. Shenzhen mostra un frazionale ribasso dello 0,53% e archivia la seduta a 11.192,3 punti., al pari delle principali Borse Europee. Ottima performance per, che registra un progresso del 2,40%; su di giri(+2,5%); exploit di, che mostra un rialzo del 2,26%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +4,66% sul precedente. Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,38%.Pubblicati in, pari a 528.900 unità, e, che si attesta su 3,9%. I mercati sono in attesa dell'Indice ZEW della Germania, in previsione stamattina. Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio.