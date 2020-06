1 minuto in Borsa 17 giugno 2020 - [video]

Recordati

Diasorin

petrolio

, in un contesto europeo più che positivo.di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 4,67%. Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -1,29%.Nel comparto energetico, prevalgono le vendite sul, che continua la giornata a 37,8 dollari per barile, in forte calo dell'1,51%.Tra lepiù importanti, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 0,1%, e, dove il valore è 0,5%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio. Sempre negli Stati Uniti domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa del PhillyFed.Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 10.031 punti.