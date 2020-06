Buongiorno dalla Borsa 18 giugno 2020 - [video]

Dow Jones

Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,65% sul; al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 9.982,48 punti. Tokyo segna un mediocre calo dello 0,45%, terminando gli scambi a 22.355,5 punti. Non si allontana dalla parità Shenzhen, che mostra un deludente +0,19%, archiviando la seduta a 11.420,8 punti., colpiti oggi da vendite diffuse, mentre Piazza Affari si muove in rialzo. Resta vicino alla parità(-0,16%); deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia; sottotonoche mostra una limatura dello 0,53%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,73% sul precedente. Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,16%.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PhillyFed, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Domani, nel Regno Unito, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio.