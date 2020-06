Buongiorno dalla Borsa 19 giugno 2020 - [video]

Dow Jones

Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 26.080,1 punti; al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 10.012,05 punti.conclude in progresso dello 0,55%, archiviando la sessione a 22.478,8 punti.riporta un guadagno dello 0,65%, terminando a 11.494,6 punti.. Sulla stessa scia rialzista il. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,58%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,41%; buona performance per, che cresce dello 0,79%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,10% sul precedente. Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,46% sui valori precedenti.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, pubblicati i Prezzi alla Produzione, in Germania, dove il valore raggiunge -2,2% su base annuale, mentre si registrano -0,4% su base mensile. Si attende martedì dall'Unione Europea la diffusione del PMI composito e del PMI manifatturiero.