Scuole a settembre, per Anief necessario piano straordinario assunzione 40mila ATA e FF DSGA

Non solo docenti, anche ile, alla riapertura delle scuole. con il rischio di compromettere il servizio dell’istruzione pubblica e del diritto allo studio. In aggiunta alle 250 mila supplenze annuali dei docenti, che andranno a coprire sostanzialmente 1 cattedra su 3 in organico, sarà necessario trovaregli assistenti tecnico-amministrativi necessari a mandare avanti le scuole: dai servizi di segreteria alla pulizia, senza tralasciare la vigilanza, che sarà ancor più gravosa a causa delle esigenze di distanziamento sociale.rispetto ai 12 mila assunti dalle cooperative, così da permettere l’idei plessi, ladi alunni e personale in entrata e in uscita, oltre che il ccui dovranno tenere testa leLa denuncia arriva dain una intervista rilasciata a Teleborsa. "Per il personale ATA, l'Anief continua a scendere in campo, innanzitutto con gli emendamenti al Decreto Rilancio", afferma il sindacalista, aggiungendo che l'iniziativa punta addei collaboratori, che definiscead assicurare l'igienizzazione continua delle classi. E poi c'è l'annoso problema della, ricorda il Presidente Anief, sollecitando "riapriamo queste graduatorie".Altro problema riguarda i numerosidi dirigente presenti nell'ambito dele le qualifiche nell'ambito del personale delle segreterie, che sono ferme da 30 anni."Non può continuare in questo modo - conclude Pacifico - vogliamo la sicurezza e la garanzia di tenere in considerazione una categoria senza la quale la scuola non può andare avanti".