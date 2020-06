Buongiorno dalla Borsa 23 giugno 2020 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

costruzioni

Buzzi Unicem

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,59%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 10.130,33 punti.conclude in progresso dello 0,50%, archiviando la sessione a 22.549,1 punti.riporta un guadagno dello 0,29%, terminando a 11.702,4 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità.avanza dello 0,61%; poco mosso, che mostra un +0,2%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,30%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,49% sul precedente. Brilla, che passa di mano con un aumento del 2,56%.È previsto giovedì dagli Stati Uniti l'annuncio sia degli Ordini beni durevoli, che del PIL. È previsto domani dalla Germania l'annuncio dell'Indice IFO. Sempre domani nel pomeriggio è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti.