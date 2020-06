Lavoro agile, per il Ministro Dadone dovrà continuare anche dopo emergenza sanitaria

Stamani è stata presentata una bozza diquadro per lasui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria d. Per lasi dovràpure dopo l’emergenza.All’incontro era presente, segretario confederale Cisal e segretario organizzativo Confedir, il quale ha sottolineato che laè pur sempre unae non si può continuare a oltranza. Per il sindacalista, infatti, è possibile conciliare il diritto alla salute con quello all’istruzione: occorre, garantire il distanziamento in aula ed eliminare il problema delle classi-pollaio.Pacifico ha chiarito come sia necessariotutti i riflessi dell'dei dipendenti pubblici. Bisogna rivedere gli organici, avviare una, tutelare i lavoratori a tempo determinato e ripartire conattraverso il, anche relativamente alla parte economica.: per esempio, per il personale del compartoè stata introdotta dal legislatore una specifica sessione contrattuale che. Inoltre, è necessario che ciascuna amministrazione, inclusa quella scolastica, proceda adprevedendo anche unain relazione all’insorgenza del nuovo rischio specifico biologico da COVID-19, per undistinte in due moduli da 4 ore cadauno, anche in modalità sincrona a distanza.Per quanto riguarda il, resta ferma la necessità del mantenimento della misura del distanziamento interpersonale non inferiore a un metro. Per i l, si intende garantire, quando il lavoro agile non è possibile da attuare,per maggior protezione, da condividere nella valutazione dei rischi con il medico competente, sentito il responsabile dei lavoratori sulla sicurezza. Inoltre, si intendeventualmente trattati manualmente attraverso la nebulizzazione di soluzione idroalcoliche spray.