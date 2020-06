Notizie dal Forex 25 giugno 2020 - [video]

EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

L'euro è stabile nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1219 dollari, con la nuova area di supporto vista a 1,1142. Segnali di modesto recupero della fiducia dei consumatori europei che indica per il mese di giugno un livello pari a -14,7 punti.Il biglietto verde consolida il ribasso nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 106,77, con un peggioramento verso il supporto stimato a 106,43. L'economia americana si conferma in contrazione del 5% nel primo trimestre del 2020, in linea con le attese degli analisti.La sterlina si stabilizza confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,2429 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire al supporto visto a 1,2370 dollari. Per la Brexit, un accordo è ancora possibile, ma bisogna prepararsi all'ipotesi di un No-deal.L'euro è invariato nei confronti dello yen. La coppia scambia a 120,34, con la nuova area di supporto vista a 119,39. Confermate in leggero peggioramento le condizioni economiche in Giappone ad aprile, con il leading indicator di aprile che si è attestato a 77,7 punti.