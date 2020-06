Buongiorno dalla Borsa 26 giugno 2020 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

Eems

A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,18%, a 25.745,6 punti; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,99% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 10.101,83 punti.guadagna bene e porta a casa un +1,13%, terminando la sessione a 22.512,1 punti.. Giornata rialzista anche per Piazza Affari. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,96%;avanza dell'1,06%; ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,13%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,23% sul precedente.Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,80%.In Spagna, il valore delle Vendite al Dettaglio è 19,3%. Stamattina, in Unione Europea l'agenda prevede il M3. Negli Stati Uniti sempre questo pomeriggio i mercati sono in attesa della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan. Mercoledì, in Giappone l'agenda prevede il dato sull'Indice Tankan.