Buongiorno dalla Borsa 29 giugno 2020 - [video]

A picco Wall Street in chiusura di seduta, con ilche accusa un ribasso del 2,84%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 9.849,36 punti, in forte calo del 2,50%. In forte ribasso, che mostra una discesa del 2,30% e archivia la seduta a 21.995 punti.porta a casa un calo dello 0,52%, con chiusura a 11.752,4 punti., che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,51%; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,54% sul precedente. Brilla, che passa di mano con un aumento del 10,33%.In Spagna, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a -0,3%. Si attende questo pomeriggio dalla Germania e dall'Unione Europea la diffusione dei Prezzi al Consumo. Ancora domani, in Spagna, sarà pubblicato il PIL.