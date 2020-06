Scuola, primi incontri per aggiornamento regolamento per avvio del nuovo anno scolastico

Prende il vianellaTra le novità della trasformazione delleper cui l’aspirante partecipa alle supplenze residue al, la maggioranza di quelle che verranno assegnate, connon piùma la possibilità di chiamataNuove regole, dunque, da sempre sollecitate daldella Scuolache permetteranno, tra l'altro, anchedeiUna doppia battaglia, parlamentare e giuridica, che confermadella nostra azione sindacale", rivendica il Presidenteper il quale però non basta. "Queste graduatorie devono servire anche per lNel frattempo, nel corso delcon il Ministero - prosegue Pacifico - "fondamentale avereda seguire. Appena uscirà il bando, chi non è mai stato inserito dovrà presentare la domanda, per chi è inserito occorrerà invece aggiornare il punteggio, aspetti che vanno chiariti visto che, rispetto al passato, stiamo parlando di Graduatorie di Stato"."Un provvedimento, tra l'altro - sottolinea a gran voce il Presidente - ancora più importante dopo l'annuncio del Ministro Azzolina e del Premier Conte dell'ulteriore assunzione diper fronteggiare il post-covid nella delicata fase dAnche in questo caso,. "- ribadisce- che dovrebbero essere aabbiamo già una procedura di infrazione, avremo un record di "supplentite" a settembre, per questo chiediamo al Governo di intervenire con urgenza per. Questo è fondamentale:affrontare il problema della scuola solo nell'emergenza,invece porre le basi di un intervento ad ampio raggio che getti le basi del futuro dell'Italia del domani, un'Italia migliore che passa anche e soprattutto dai nostri giovani ein cui la scuola opera".