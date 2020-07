Buongiorno dalla Borsa 1 luglio 2020 - [video]

Dow Jones

A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,85%, a 25.812,88 punti; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 10.156,85 punti. Seduta in calo per, che retrocede dello 0,75% e chiude a 22.121,7 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,04%), archiviando le contrattazioni a 11.992,3 punti.. Resta indietro Piazza Affari che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,66%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,1%; pensosa, con un calo frazionale dello 0,23%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +0,68% sul precedente. Bene, con un rialzo dell'1,35%.In Germania, il valore delle Vendite al Dettaglio è 13,9%. Annunciato il PMI manifatturiero del Giappone, pari a 40,1 punti. Sono previsti stamattina dalla Germania l'annuncio del Tasso di Disoccupazione, e dall'Unione Europea quello del PMI manifatturiero.