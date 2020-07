Buongiorno dalla Borsa 2 luglio 2020 - [video]

Dow Jones

Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,30%; al contrario, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 10.279,25 punti. Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,11% e archivia gli scambi a 22.146 punti.lievita dell'1,01% e archivia la seduta a 12.113 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,95%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,58%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,66%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,74% sul precedente. Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,91%.È previsto stamattina sia dall'Unione Europea che dall'Italia l'annuncio del Tasso della Disoccupazione. Si attende ancora questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Variazione occupati e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.