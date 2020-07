Buongiorno dalla Borsa 3 luglio 2020 - [video]

Dow Jones

Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,36%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 10.341,89 punti.guadagna bene e porta a casa un +0,72%, terminando la sessione a 22.306,5 punti.amplia la performance positiva dell'1,29% e chiude a 12.269,5 punti.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,25%; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,76% sul precedente. Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,87%.Si attende lunedì dagli Stati Uniti la diffusione del PMI composito e del PMI servizi. In Unione Europea stamattina i mercati sono in attesa del PMI composito. Lunedì, ancora in Unione Europea, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio.