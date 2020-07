1 minuto in Borsa 7 luglio 2020 - [video]

beni per la casa

telecomunicazioni

spread

, mentre si muove in deciso calo la maggior parte dei mercati europei.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,59% sul precedente. Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nel comparto(-1,89%).Sulla parità lo, che rimane a quota +170 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,24%.Tra glirilevanti, pubblicato, pari a 25,2%, e, pari a 7,8%. Domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio. È previsto giovedì dalla Cina l'annuncio dei Prezzi al Consumo.Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, ilè negativo, in sintonia con ilche tratta a 10.549,25 punti.