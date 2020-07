Buongiorno dalla Borsa 7 luglio 2020 - [video]

Dow Jones

Chiusura in forte rialzo per la Borsa USA, con il, che mette a segno un guadagno dell'1,78%; sulla stessa linea, chiude in corsa il, che termina gli scambi a 10.604,06 punti.porta a casa un calo dello 0,44%, con chiusura a 22.614,7 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+4,09%), archiviando le contrattazioni a 12.941,7 punti., che fanno un passo indietro. Soffre, che evidenzia una perdita dello 0,77%; si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,81%; preda dei venditori, con un decremento dello 0,81%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,34%. Retrocede, con un ribasso dell'1,45%.Annunciata la Produzione industriale della Germania, pari a 7,8%. I mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio dell'Italia, in previsione stamattina. Negli Stati Uniti domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo della Cina, in previsione giovedì.