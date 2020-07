Buongiorno dalla Borsa 15 luglio 2020 - [video]

Dow Jones

Pioggia di acquisti sul listino USA, che porta a casa un guadagno del 2,13% sul; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 10.689,52 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,59%), archiviando le contrattazioni a 22.945,5 punti. Affonda sul mercato, che esibisce un -1,87% e chiude la seduta a 13.734,1 punti.La Borsa milanese, che mostrano buoni guadagni. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,76%; andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,8%; in luce, con un ampio progresso dello 0,89%.Apprezzabile rialzo (+4,87%) a Milano per il comparto. Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 25,43%.Nel Regno Unito, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 0,6%. È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia annuale che mensile. Ancora questo pomeriggio è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti.