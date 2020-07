Scuole a settembre: Anief senza stabilizzazione precari, docenti e ATA impossibile aprire in sicurezza

Dopo lecon l'Esame di maturità che si è svolto in presenza anche quest'anno nonostante l'emergenza sanitaria in corso nel nostro Paese, laattesa a breve da unache non può fallire.in presenza a settembre ma la parola d'ordine deve restare soprattutto oraper evitare di vanificare gli sforzi e i sacrifici fatti fin qui, rischiando, qualora la curva dei contagi dovesse risalire, di dover fare un pericoloso salto all'indietro.Un messaggio lanciato a chiare lettere dal Presidente: "Abbiamo chiesto aldegli impegni precisi sugli organici. Non è più possibile pensare di poter riaprire le scuole a settembre affidandosi a questo numero di insegnanti e personale ATA cheCito il- prosegue Pacifico - che deve essere da monito anche per noi. Dopo due mesi di totale lockdown, lo scorso 17 maggio, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato la riapertura delle scuole del Paese che purtroppo ha coinciso con una"Ci muoviamo in un terreno più che scivoloso: serve distanziamento sociale durante le lezioni, per fare questo servono spazi e non è una questione di banchi,Per questo, bisogna imboccare unda un lato, dall'altro dobbiamo avere precisi impegni affinchèLa strada del cambiamento è aperta, sta a noi percorrerla. "Dobbiamo lasciarci alle spalle - incalza Pacifico -negli ultimi 15 anni e aprire un tavolo su, con un intervento legislativo ad hoc (ce ne sono due, osserva ancora Pacifico, "ma non hanno risolto il problemi perchè non sono stati concordati con chi vive la scuola ogni giorno")."Noi siamo sempre disponibili e tesi ad un dialogo per trovareche passano anzitutto dalla stabilizzazione dei precari e da altre criticità sulle quali il giovane Sindacato della scuola continuerà a insistere fino a quando non saranno superate e risolte.La volontà è riaprire a settembre ma nelle condizioni diper alunni, docenti e ATA, altrimenti, torna a ribadire Pacifico, "il caso Israele non ci avrà insegnato niente e sarà l'ennesima occasione mancata. Aspettiamo quanto prima di essere convocati per dare il nostro contributo, in caso contrario - in assenza delle condizioni ottimali -sposare la linea della