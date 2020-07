1 minuto in Borsa 21 luglio 2020 - [video]

bancario

sanitario

spread

, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee.In luce sul listino milanese il comparto(+3,67%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi nel comparto, che riporta una flessione di -0,49%.Consolida i livelli precedenti lo, attestandosi a +154 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,08%.Domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio. Giovedì, sempre negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. I mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio del Regno Unito, in previsione venerdì.Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 11.039 punti.