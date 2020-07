1 minuto in Borsa 22 luglio 2020 - [video]

Buzzi Unicem

Moncler

petrolio

, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità.di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,95%.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -2,84%. Sulla piattaforma americana del CME, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 41,36 dollari per barile.Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio. Si attende ancora dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, previsto domani nel pomeriggio. È previsto venerdì dal Regno Unito l'annuncio delle Vendite al Dettaglio. Si attende dalla Germania la diffusione dell'Indice IFO, previsto lunedì.Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al ribasso, mentre iltratta a 10.872,5 punti.