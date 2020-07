Buongiorno dalla Borsa 22 luglio 2020 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

costruzioni

Buzzi Unicem

Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,60% a 26.840,4 punti; al contrario, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 10.833,07 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,58% e archivia la seduta a 22.751,6 punti.riporta un guadagno dello 0,65%, terminando a 13.536,2 punti., mentre si muovono in calo le principali Borse europee. Piatta, che tiene la parità; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,30%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,43% sul precedente. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,42%.Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio. Si attende sempre dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, previsto domani nel pomeriggio. Venerdì, nel Regno Unito l'agenda prevede il dato sulle Vendite al Dettaglio.