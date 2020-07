1 minuto in Borsa 24 luglio 2020 - [video]

Telecom Italia

Nexi

spread

. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee.tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno,ottiene un +0,83%. I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -5,20%.Lieve peggioramento dello, che sale a +148 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,01%.Tra ledi maggior peso, nel Regno Unito, pubblicate le Vendite al Dettaglio, pari a 13,9%. Lunedì sono in programma dalla Germania la pubblicazione dell'Indice IFO, e dall'Unione Europea quella di M3. Sempre lunedì, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sugli Ordini beni durevoli.Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in ribasso, in sintonia con ilche scambia a 10.477,25 punti.