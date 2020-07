P.A. firmato il protocollo per la riapertura in sicurezza degli uffici pubblici

E' stato siglato il Protocollo sicurezza il Ministro Dadone per la riapertura degli uffici pubblici, che contiene regole concordate con i sindacati. "Seguiranno però altri tavoli sugli aspetti più problematici, fra cui un tavolo specifico sullo smart working", spiega Marcello Pacifico, segretario confederale Cisal, in una intervista a Teleborsa."L'intenzione del Ministro Dadone - sottolinea - è, con una serie di servizi ai cittadini digitalizzati, che favoriscano una maggiore efficienza della PA. Al di là del Covid, l'idea è quella di continuare con il lavoro agile,e, con il, rendere lo smart working unanell'ambito della PA. E' una sfida difficile, ma al passo con i tempi, e può essere realizzata"., afferma il sindacalista, ricordando che il sistema scolastico conta 8 milioni di studenti e 1 milione e 300 mila fra docenti, amministrativi e dirigenti scolastici."E' in corso unpresso il Ministero dell'Istruzione - dice - finalizzato alla firma di unche permetta di avere dellerispetto alle corpose linee guida su cui si stanno già confrontando collegi docent, dirigenti scolastici e consigli d'istituto. E' opportuno farlo nelperché fra un mese inizia la scuola, il primo settembre inizierà il recupero degli apprendimenti e poi dal 10 settembre ci sarà la riapertura di tutte le scuole d'Italia"."Tutto ciò ovviamente in attesa dei soldi che arriveranno dal", ricorda il segretario della Cisal, spiegando che il sindacato ha chiesto al Ministro Dadone si porre all'attenzione di tutto il governo la necessità di attivare deie quindi migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione ed eliminare la precarietà".