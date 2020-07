1 minuto in Borsa 27 luglio 2020 - [video]

Atlantia

UBI Banca

oro

, così come a Piazza Affari.di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 5,31%. Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -5,35%.Sul mercato delle materie prime, deciso balzo in alto dell'(+2,34%), che raggiunge 1.944,6 dollari l'oncia.Tra lepiù importanti,, pari a 90,5 punti.con valore pari a 9,2%.Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sugli Ordini beni durevoli.Ancora negli Stati Uniti domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa della Fiducia consumatori.Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in rialzo, in sintonia con ilche scambia a 10.566,5 punti.