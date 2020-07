Recovery Fund: Anief e Udir chiedono al Premier Conte apertura tavoli presso Ministeri competenti

L'stituzione di unaper discutere di come impiegare le risorse deiè unaper i sindacati della scuolache accolgono favorevolmente la proposta del governo."E' un momento in cui tutte le forze parlamentari, come nel secondo dopoguerra, devono contribuire alla rinascita di questo Paese", afferma il leader sindacalein una intervista rilasciata a Teleborsa, auspicando anche"Chiediamo che il, oltre a quelli politici, affinché possano essere ascoltate e valutate tutte le proposte"."Il sindacato - ricorda Pacifico - non governa, vuole fare proposte ed ha il dovere di rappresentare e tutelare i diritti dei lavoratori, che siano dirigenti o dipendenti, ma soprattutto è quello che ha il polso della situazione perché ogni giorno si confronta con quello cheavviene nel mondo del lavoro. Parliamo di scuole, università, enti di ricerca. accademie e conservatori"."E' importantissimo attivare questi tavoli per poi a", afferma il sindacalista, ricordando il tema dele della. "Dietro agli uffici pubblici - sottolinea - ci sono delle persone, che devono avere piena coscienza di come contribuire, con il proprio lavoro, a garantire il diritto all'istruzione ed anche comescommettere sul futuro"."Chiediamo quindi dei tavoli urgenti, che valutino le proposte e selezionino le migliori, in vista anche di una seconda pandemia, che è uno scenario che non ci deve più cogliere impreparati".