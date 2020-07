1 minuto in Borsa 29 luglio 2020 - [video]

Amplifon

Saipem

petrolio

, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità.Tra idi Milano, in evidenza(+1,98%). Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,54%.Sulla piattaforma americana del CME, ilcontinua gli scambi, con un aumento dello 0,85%, a 41,39 dollari per barile.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, pubblicati i Prezzi alla Produzione, in Italia, dove il valore raggiunge 0,5% su base mensile, mentre si registrano -4,5% su base annuale. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio. È previsto domani dalla Germania l'annuncio del PIL.Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in rialzo, in sintonia con ilche scambia a 10.591,5 punti.