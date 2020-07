Buongiorno dalla Borsa 30 luglio 2020 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

utility

Enel

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,61%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 10.662,98 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,26% e archivia la seduta a 22.339,2 punti.Ottima performance per(+3,12%), che archivia la giornata a 13.557,4 punti., mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Scivola, con un netto svantaggio dello 0,83%; poco mosso, che mostra un -0,05%; tentenna, che cede lo 0,24%.Apprezzabile rialzo (+1,54%) a Milano per il compartoBalza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,98%.Distribuito il dato sui Prezzi al Consumo della Spagna, pari a -0,6%. Si attende stamattina dalla Germania la diffusione del PIL e del Tasso di Disoccupazione. Sempre questo pomeriggio, sempre in Germania, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo.