Buongiorno dalla Borsa 4 agosto 2020 - [video]

A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,89%, a 26.664,4 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,37% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,7%), archiviando le contrattazioni a 22.573,7 punti. Ottima performance per(+2,4%), che archivia la giornata a 13.964,6 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,82%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,21%; denaro su, che registra un rialzo dello 0,88%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,02% sul precedente. Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,26% sui valori precedenti.È previsto domani dall'Unione Europea l'annuncio sia del PMI composito, che delle Vendite al Dettaglio.Si attende sempre domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI composito e del PMI servizi.