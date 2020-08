Buongiorno dalla Borsa 5 agosto 2020 - [video]

Dow Jones

Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 26.828,47 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 11.096,54 punti.segna un mediocre calo dello 0,26%, terminando gli scambi a 22.514,8 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,75%, archiviando la giornata a 13.860,5 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,56%; bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,74%; denaro su, che registra un rialzo dello 0,73%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,76% sul precedente. Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,27%.Si attende stamattina dall'Unione Europea la diffusione del PMI composito e delle Vendite al Dettaglio. Si attende sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI composito e del PMI servizi.