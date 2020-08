Scuole, si riparta dal personale ATA per riaprirle a settembre, l'appello del presidente Pacifico

Stato di emergenza prorogato fino a metà ottobre efino a fine dicembre nella PA. Ma cosa accadrà ai, in particolare al? Se la scuola riapre a settembre, il personale amministrativo dovrà necessariamente rientrare.A riproporre il problema delladella scuola è, Presidente del sindacato, sostenendo che il personate ATA dovrà "essere usato solo per questioni imprescindibili e continuare a lavorare in smart working laddove è possibile".Pacifico ricorda che il lavoro agile, che non ha riguardato solo gli ATA, ma anche il personale docente, è stato normato dalla legge 41, che ne rimanda la disciplina ad un Contratto Integrativo Nazionale. "L'Anief - afferma - ha più volte sollecitato la Ministra Azzolina adper normare gli aspetti più importanti della didattica a distanza e del lavoro agile nella scuola".L'altro problema riguarda ildel personale amministrativo rispetto alle esigenze, spiega il Presidente dell'Anief, affermando che "bisognain ruolo di personale tecnico-amministrativo e soprattutto ripristinare anche i ruoli di coordinamento disciplinati da 25 anni dal contratto e mai attivati"."Stiamo parlando di rimettere il personale ATA a disposizione del funzionamento della scuola, perché al di là dei problemi di igenizzazione e della sorveglianza, c'è un grande lavoro da svolgere nelle segreterie", conclude Pacifico, sollecitando anche la, i cui livelli di carriera sono fermi da 45 anni".