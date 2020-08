Buongiorno dalla Borsa 10 agosto 2020 - [video]

Dow Jones

Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 27.433,48 punti; al contrario, perde terreno il, che si ferma a 11.139,39 punti, ritracciando dell'1,13%. In forte ribasso, che mostra una discesa dell'1,55% e archivia la seduta a 13.648,5 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; guadagno moderato per, che avanza dello 0,45%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,36%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,69% sul precedente. Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,62%.In Cina, il valore dei Prezzi al Consumo è 2,7%. È previsto domani dal Regno Unito l'annuncio sia delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che del Tasso di Disoccupazione. I mercati sono in attesa dell'Indice ZEW della Germania, in previsione sempre domani.