Buongiorno dalla Borsa 11 agosto 2020 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

servizi finanziari

Banca Generali

Wall Street termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 27.791,44 punti; al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 11.085,17 punti. Ottima performance per(+1,88%), che archivia la giornata a 22.750,2 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,06%, terminando le negoziazioni a 13.657,3 punti., che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini. Buona performance per, che cresce dell'1,01%; buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,97%; sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,13%.Apprezzabile rialzo (+1,92%) a Milano per il comparto. Brilla, che passa di mano con un aumento del 3,03%.Annunciati nel Regno Unito, pari a -28.100 unità, e, che si attesta su 3,9%. Stamattina, in Germania l'agenda prevede il dato sull'Indice ZEW. Sempre questo pomeriggio è in programma il dato sui Prezzi alla Produzione degli Stati Uniti.