Il punto sulle commodities 11 agosto 2020 - [video]

petrolio

petrolio

benzina verde

benzina verde

Future sul Natural Gas

grano

derivato sul mais

Semi di Soia

metallo prezioso

Effervescente il, che archivia la settimana con una performance decisamente positiva del 2,27%. La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 42,57, mentre il supporto più immediato si intravede a 41,63. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 43,51.Ottima performance per la, che ha chiuso la settimana in rialzo dell'1,73%. La tendenza di medio periodo dellasi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista che potrebbe raggiungere la resistenza vista a quota 1,237 prima e 1,258 dopo.Protagonista il, che ha chiuso la settimana con un rialzo del 24,40%. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 2,21.Settimana molto negativa per il, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,73%.In forte ribasso il, che chiude la settimana con un disastroso -2,61%.Affonda sul mercato il, che a fine settimana soffre con un calo del 3,04%.Settimana decisamente positiva per il, che ha terminato in rialzo del 3,04%. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 2.053,5.