Buongiorno dalla Borsa 17 agosto 2020 - [video]

, riportando una variazione pari a +0,12% sul; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 11.164,45 punti.Si è mossa in, in ribasso dello 0,83%, archiviando la giornata a 23.096,8 punti.lievita dell'1,49% e archivia la seduta a 13.489 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,23%;avanza dello 0,34%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,45%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,11% sul precedente. Allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dello 0,97%.Annunciato il PIL del Giappone, pari a -7,8%. È previsto mercoledì sia dall'Unione Europea che dal Regno Unito l'annuncio dei Prezzi al Consumo. È previsto sempre mercoledì dal Giappone l'annuncio degli Ordini macchinari core.