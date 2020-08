1 minuto in Borsa 18 agosto 2020 - [video]

FTSE MIB

utility

sanitario

spread

per il, al pari delle principali Borse Europee.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore(+1,69%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore(-0,73%).Sulla parità lo, che rimane a quota +140 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,94%.Si attende domani dall'Unione Europea e dal Regno Unito la diffusione dei Prezzi al Consumo. Ancora domani, in Giappone, saranno pubblicati gli Ordini macchinari core. Negli Stati Uniti ancora domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio.Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 11.328 punti.