Buongiorno dalla Borsa 19 agosto 2020 - [video]

, con ilche lascia sul parterre lo 0,24%; al contrario, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 11.399,03 punti.conclude in progresso dello 0,26%, archiviando la sessione a 23.110,6 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,19%, archiviando la seduta a 13.768,2 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità. Piccola perdita per, che scambia con un -0,3%; sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,37%; tentenna, che cede lo 0,25%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,89%. Composto ribasso per, in flessione dell'1,10% sui valori precedenti.Nel Regno Unito, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 1%. In Giappone, pubblicati gli Ordini macchinari core, pari a -7,6%. In Unione Europea stamattina i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto sempre questo pomeriggio.