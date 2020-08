Buongiorno dalla Borsa 20 agosto 2020 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

materie prime

Tenaris

A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 27.692,88 punti, con uno scarto percentuale dello 0,31%; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 11.318,64 punti.Seduta in calo per, che retrocede dell'1,00% e chiude a 22.880,6 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -2,09% e termina gli scambi a 13.480,9 punti., assieme agli altri Eurolistini. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,07%; vendite su, che registra un ribasso dell'1,11%; si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,24%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -2,22%. Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,97% sui valori precedenti. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Si attende dal Regno Unito la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto domani.