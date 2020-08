1 minuto in Borsa 24 agosto 2020 - [video]

STMicroelectronics

oro

, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee.di Milano, troviamo(+3,57%).Sul mercato delle materie prime, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,20%.È previsto domani dalla Germania l'annuncio del PIL su base sia trimestrale che annuale. Sempre domani, sempre in Germania, sarà pubblicato il dato sull'Indice IFO. Negli Stati Uniti sempre domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa della Fiducia consumatori.Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 11.661,75 punti.