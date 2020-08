Il punto sulle commodities 24 agosto 2020 - [video]

greggio

Apprezzabileper il, in guadagno dello 0,73%, rispetto alla scorsa settimana Le implicazioni di medio periodo dell'confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 42,99, con primo supporto visto a 42,44.per la, che ha chiuso la settimana in rialzo del 3,17%. La tendenza di breve dellaè in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,297, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,271. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1,324.il, che ha chiuso la settimana con un rialzo del 9,21%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,651, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2,417. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 2,885.Prepotenteper il, che archivia la settimana con una salita bruciante del 5,45%.Apprezzabileper il, in guadagno dello 0,77%, rispetto alla scorsa settimana.Piccoloper lache, a fine settimana, porta a casa un modico +0,42%.per il, che chiude la settimana in ribasso dello 0,20%. Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1.981,02. Primo supporto a 1.918,96.