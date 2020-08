1 minuto in Borsa 28 agosto 2020 - [video]

Unicredit

DiaSorin

spread

, colpiti oggi da vendite diffuse, mentre Piazza Affari si muove in rialzo.Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 3,51%. Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -3,79%.Lieve peggioramento dello, che sale a +144 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,03%.Tra glirilevanti, pubblicato, pari a 1,1%, e, pari a -13,8%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI Chicago e della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan.Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al rialzo, mentre iltratta a 11.936,25 punti.