Buongiorno dalla Borsa 28 agosto 2020 - [video]

Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,57%; al contrario, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 11.926,16 punti.Ribasso per, in flessione dell'1,41%, termina le contrattazioni a 22.882,7 punti.amplia la performance positiva dello 0,79% e chiude a 13.535,1 punti.Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; composta, che cresce di un modesto +0,31%; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,05% sul precedente. Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,19%.In Francia, il valore del PIL è -13,8%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI Chicago e della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan. Lunedì è in programma il dato sui Prezzi al Consumo della Spagna.