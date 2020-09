Buongiorno dalla Borsa 3 settembre 2020 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

vendite al dettaglio

MARR

Chiusura in forte rialzo per la Borsa USA, con il, che mette a segno un guadagno dell'1,59%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,04% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.lievita dello 0,94% e archivia la seduta a 23.465,5 punti.riporta un guadagno dello 0,27%, terminando a 13.887,4 punti.. Andamento positivo anche per Piazza Affari.avanza dello 0,92%; composta, che cresce di un modesto +0,68%; si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,32%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,79% sul precedente. Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,89%.È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio sia del PMI composito, che delle Vendite al Dettaglio. È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia dell'ISM non manifatturiero, che del PMI composito.