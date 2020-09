Buongiorno dalla Borsa 7 settembre 2020 - [video]

Dow Jones

Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,56%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il, che scivola a 11.622,13 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,50% e archivia la seduta a 23.089,9 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,84%, archiviando la giornata a 13.656,7 punti., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,65%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,67%; composta, che cresce di un modesto +0,68%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +2,32% sul precedente. Ottima performance per, che scambia in rialzo del 5,85%.In Germania, il valore della Produzione industriale è 1,2%. Si attende domani dall'Unione Europea la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale. Si attende dall'Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto sempre domani.