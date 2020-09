Inizio anno scolastico, il presidente Anief chiede nuovo patto educativo tra famiglie e insegnanti

mentre da altre parti d'Italia l'anno scolastico partirà il 14 settembre e in alcune regioni il 24 settembre. Partenze scaglionate, dunque, come è sempre accaduto, ma questo è forse l'anno più difficile della storia". Così, commenta a Teleborsa l'avvio dell'anno scolastico."L'anno scorso - ricorda - abbiamo dovuto chiudere le scuole e quest'anno le stiamo riaprendo perché riteniamo che la didattica adistanza non possa sostituire la didattica in presenza, se non per limitati periodi e per limitati casi".Parlando diitaliana, il leader sindacale cita innanzitutto il. "E' una scuola che parte con un: più di 250 mila tra insegnanti e ATA saranno chiamati come supplenti e quindi significa che quasi 1 su 4 dei posti in organico non sarà di ruolo", afferma."A questo tema si va ad aggiungere quell'messo dal governo per l'emergenza Covid, su cui continuiamo a richiedere le, perché venga ristabilito in organico di diritto e perché non vengano lesi dei diritti dei lavoratori", sottolinea il Presidente dell'Anief.Altro capitolo è il, più sentito al Sud rispetto che in altre parti d'Italia perché dipendente dalle disponibilità finanziarie degli Enti locali, che è stato causato dalle dalle maxi dismissioni di edifici scolastici (circa 15-18 mila) effettuate negli anni scorsi, di cui se ne sono recuperati solo 3 mila., afferma Pacifico."Per ripartire con più serenità, al di là dei test sierologici, che dovrebbero essere effettuati periodicamente, serve un, affinché i comportamenti e le norme del distanziamento siano uguali dentro e fuori la scuola, altrimenti sarà sempre come il primo giorno", conclude il sindacalista, ricordando che occorrerà "rispettare le regole di sicurezza nei luoghi pubblici, aspettando l'avvivo del vaccino".