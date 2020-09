Buongiorno dalla Borsa 10 settembre 2020 - [video]

Dow Jones

Pioggia di acquisti sul listino USA, che porta a casa un guadagno dell'1,60% sul; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +2,96% termina a quota 11.395,85 punti.guadagna bene e porta a casa un +0,88%, terminando la sessione a 23.235,5 punti. In forte ribasso, che mostra una discesa del 3,25% e archivia la seduta a 12.861,8 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Piatta, che tiene la parità; tentenna, che cede lo 0,41%; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,74%. Ribasso per, che presenta una flessione dell'1,79%.In Francia, il valore della Produzione industriale è 3,8%. Distribuito il dato sugli Ordini macchinari core del Giappone, pari a 6,3%. Si attende dall'Italia la diffusione della Produzione industriale, previsto stamattina. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi alla Produzione, previsto sempre questo pomeriggio.