1 minuto in Borsa 14 settembre 2020 - [video]

STMicroelectronics

CNH Industrial

oro

, in linea con i principali mercati di Eurolandia.Tra idi Milano, in evidenza(+2,48%). Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,00%.Sul mercato delle materie prime, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.944 dollari l'oncia.Tra glirilevanti, in Unione Europea, pubblicata la Produzione industriale, pari a 4,1%. Domani è previsto dalla Germania l'annuncio sull'Indice ZEW e dal Regno Unito quello del Tasso di Disoccupazione, mentre in Francia saranno pubblicati i Prezzi al Consumo.Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in rialzo, in sintonia con ilche scambia a 11.236,5 punti.