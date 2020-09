Buongiorno dalla Borsa 14 settembre 2020 - [video]

Dow Jones

Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,48% a 27.665,64 punti; al contrario, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 11.087,4 punti.allunga timidamente il passo dello 0,65% e chiude a 23.559,3 punti. Brilla, in aumento dell'1,57%, chiude a 12.942,9 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,9%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,69%; ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,90%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,91% sul precedente. Bene, con un rialzo dell'1,89%.Domani è previsto dalla Germania l'annuncio sull'Indice ZEW e dal Regno Unito quello del Tasso di Disoccupazione, mentre in Francia saranno pubblicati i Prezzi al Consumo. I mercati sono in attesa della Produzione industriale dell'Unione Europea, in previsione stamattina.